Mobilya atölyesinde iş cinayeti: Göçmen çocuk işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Önder Mahallesi Karpuzlu-1 caddesinde bulunan bir mobilya doğrama atölyesinde meydana gelen olaya göre, 13 yaşındaki Suriye uyruklu A.A.'nın başı malzemelerin taşındığı sırada asansör hareket halindeyken asansör ile duvar arasına sıkıştı.

DHA'nın haberine göre, durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çocuğun cesedi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.