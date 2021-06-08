Mladic'in müebbet hapis cezası onandı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması, soykırım suçlamasıyla yargılanan Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını onadı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Mladic'in temyiz başvurusu reddedildi. Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

Mladic, iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulundu.

BM mahkemesi, Mladić'i Kasım 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırarak 1995'te Boşnaklara yönelik soykırımdan, Bosna Hersek'in her yerinde Boşnaklara ve Hırvatlara zulümden, şehrin kuşatması sırasında Saraybosna halkını terörize etmekten ve BM personelini rehin almaktan suçlu bulmuştu.