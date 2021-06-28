MKE hakkındaki kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

"Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi", Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

10 maddelik kanun teklifine göre, kurumun adı "Makine Kimya Endüstri AŞ" olacak ve doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlanacak.

AKP'nin sunduğu teklife göre kurumun görev tanımı, faaliyetleri, personel alımı ve ücret politikası değiştirilecek. Kurum; milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç-gereç, cihaz, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretecek veya ürettirecek, pazarlayıp ticaretini yapacak.

Kurum, MSB envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç-gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistemlerini alabilecek; bina, fabrika, imalathane, atölye, işyeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezlerini de bedelsiz kullanılabilecek.

MKE'nin tüm taşınır ve taşınmazları, borçları, alacakları, aktifi ve pasifi, ayni, fikri, sınaî mülkiyet, patent, marka, endüstriyel tasarım ve benzeri tüm hak ve yükümlülükleri ile iştiraklerindeki sermaye katılım payları MKE A.Ş.'ye devredilmiş sayılacak. Kurum; Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kamu İhale Kanunu da kapsayan 17 kanundan muaf sayılacak.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonda görüşülen MKE’nin anonim şirket olmasını düzenleyen teklife ilişkin, ‘MKE’nin özelleştirileceği’ yönündeki ifadelere dair açıklama yapmıştı.

Teklifin sahibi Can, "Biz de aksine ‘özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazine’ye bağlıyoruz’ diyoruz. ‘Satılamayacak’, ‘devredilemeyecek’ diye de ibare ekliyoruz" demişti. Teklifin 8’inci maddesine "şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez" önergesi eklenmişti.