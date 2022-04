Mithat Sancar'dan 'üçüncü yol' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sancar, ''Bizim ne kimsenin lütfedeceği masada kürsüye ihtiyacımız, ne de birilerinin bizleri meşru görme konusunda sözlerine ihtiyacımız var'' dedi.

Sancar'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

'Bu yol üçüncü yoldur'

"Bütün mağdurların ve mazlumların bir araya gelmesini istiyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz bu yolda ilerliyoruz. Bu gücü ortaya çıkarıyoruz. Bu iktidar da bu gücü gördükçe korkuyor, saldırıları artıyor. HDP'ye saldırıların temelinde bu var. Bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. Bunu biliyorlar, bundan korkuyorlar. Bütün o savaş rant politikaların yanında bir de demokrasiyi ortadan kaldırmak, hukuku yok etmek, adaleti tamamen ezmek bu düzenin, soygunun nedenleridir. Enflasyon üç haneli, adalet, hukuk, demokrasi sıfır. Biz bu denklemi tersine çevireceğiz. Bu yol üçüncü yoldur. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracak, gerçek alternatifi sunan yoldur''

'Asgari ücret 3 ayda bir yenilenmeli'

''Maaşlara yapılan zamlar ilk üç ayda eridi, gitti. Geriye kalan yokluk ve sefalet. Asgari ücretin yeniden düzenlemesini talep ediyoruz. Asgari ücret 3 ayda bir yenilenmeli"

'Mahkeme başkanı tanıkları yönlendirmeye çalışıyor'

''Çeşitli kumpaslarla bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışıyorlar. Sincan'da Kobane kumpas davası sürüyor. Yeni rezaletler, skandallar yaşanıyor. Zaten en başta mahkemenin heyet başkanının bir çete üyesi olarak soruşturmaya tabi tutulması, davanın kumpas olduğunun en açık kanıtıdır. Hangi güçler bu davanın arkasında biliyoruz biz. Mahkeme salonunda yoldaşlarımız her gün bu kumpasları mahkeme heyetinin hem de arkasında güçlerin yüzlerine çarpıyorlar. Sahte belgeler, gizli tanıklar, mahkemeye gidiş gelişlerde işkenceler, hukuksuzluklar bu davanın kumpas olduğunu ortaya koyuyor. Hangi yolu deneyeceklerini bilemez hale gelmişler. Tek yolda ilerliyorlar. Pişkinlik, yüzsüzlük ve tabi bunların ortak paydası vicdansızlık. 6-8 Ekim 2014'de şüpheli olarak ifadeleri alınanların şimdi tanık olarak ifadeleri alınıyor. Onlar bu ifadeleri reddediyorlar. Bu kadar baskı, zulüm varken bu insanlar bu insanlar bu ifadeleri vermiyorlar. Başvurdukları kaynaklar da onların istediklerini değil tam tersini ortaya koyuyor. Mahkeme başkanı tanıkları yönlendirmeye çalışıyor''

'Dolmabahçe'nin umut yarattığı başka bir örnek var'

"Ukrayna işgali ile devam eden savaşta bu iktidarın rolünden söz ediyorum. Savaş yıkımdır biliyoruz. Her geçen gün fotoğraflar çıkıyor. Savaş acıdır bunu biliyoruz. Bir avuç savaş baronunun buradan nemalandığını da biliyoruz. O nedenle barışı her yerde her şart altında savunmayı varlık nedenimiz olarak görüyoruz. Ülkede savaş politikalarına sarılan, bölgede savaş ve işgal politikaları yürüten bu iktidarın nasıl bu savaşta barışı sağlayacağına inansın insanlar. Biz uyarıyoruz. Dolmabahçe'de buluşma oldu yandaş gazeteler 'Dolmabahçe umut yarattı' diye manşet attı. Oysa Dolmabahçe'nin umut yarattığı başka bir örnek var. Dolmabahçe Mutabakatı vardı. Orda da barış umutları yeşermişti. Onları yok eden bu iktidar oldu. Üstelik en ağır savaş politikalarına başvurdu. Böyle savaş politikaları yürüten bir iktidarın şimdi barış güvercini rolünü oynaması inandırıcı değildir. Elbette barış olsun, elbette savaş bitsin ama biz bu savaşın halkların ortak barış mücadelesiyle sona erebileceğini biliyoruz. Bir yandan savaş politikaları yürüten öbür yandan başka yerlerde barış güvercini rolü oynayanlarla değil'