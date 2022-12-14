Mithat Sancar FT'ye konuştu: 'İktidar belirleyiciyiz, desteklediğimiz aday kazanacak'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Financial Times’a seçime ilişkin yaptığı açıklamalarda “HDP’yi nötrleştirmek Erdoğan ve ittifakının kazanmasını kolaylaştıracak” ifadesini kulandı.

“Biz iktidar belirleyiciyiz” diyen Sancar, “Desteklediğimiz aday neredeyse kesin olarak kazanacak. Muhalefet bizimle açık, doğrudan müzakereler üstlenirse ve uzlaşmaya varabilirsek, adayını destekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

FT, 108 HDP'linin yargılandığı Kobani davasına ilişkin hazırladığı haberde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile konuştu.

Davaya ilişkin açıklama yapan Sancar, “Temel amaç Kürt siyasi geleneğini ve onun Türk siyasi dinamiklerine katıldığında oluşan güçlü potansiyeli siyasette saf dışı bırakmak” dedi. Sancar, “HDP’yi nötrleştirmek Erdoğan ve ittifakını kazanmasını kolaylaştıracak” dedi.

Haberde, HDP’nin süren davaları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine ilişkin harekat açıklamaları “HDP’nin oyunu bastırma girişimi” olarak gördüğü belirtildi.

2023’te yapılacak seçim öncesi altılı masanın durumunun hatırlatıldığı haberde, anket verilerine göre altı partinin birleşen desteğinin yüzde 40 seviyesinde kaldığı, HDP’nin 6 milyondan fazla, yaklaşık yüzde 12’lik desteğini almanın seçimi muhalefetin lehine çevirebileceği belirtildi.

Sancar, FT'ye yaptığı açıklamalarda “Biz iktidar belirleyiciyiz. Bizim desteklediğimiz aday neredeyse kesin bir şekilde kazanacak. Muhalefet bizimle açık, doğrudan müzakereler üstlenirse ve uzlaşmaya varabilirsek, adayını destekleyebiliriz. Şu ana kadar muhalefet hükümetin kurduğu milliyetçi oyun alanının içinden çıkamadı ve Erdoğan kendi oyun sahasında tuttuğu bir muhalefeti yenilgiye uğratmakta zorlanmayacaktır" yorumunda bulundu.

HDP'nin kapatılması girişimlerine de değinen Sancar, 2023 seçimlerine yeni bir partiyle girmeyi planladıklarını aktararak "Kapatılırsak yok olmayız" dedi.

Kobani davasında 3 Aralık'ta ara kararını açıklayan mahkeme, tüm talepleri reddederek, siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.