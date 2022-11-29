Mithat Sancar: Bu iktidar bir şiddet toplumu yarattı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sancar, “Engelliler için yeni bir yaşam mümkündür. HDP ilkesel olarak engellilere yönelik tüm hizmetlerin kamusal, parasız anadilinde ve erişilebilir olmasını savunuyor” dedi.

Sancar açıklamasının devamında, “Bir şiddet toplumu yarattı bu iktidar. Sokakta insanlara karşı şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet emekçiye şiddet, ağaca, dereye, doğaya şiddet ve hayvanlara karşı acımasız bir şiddet.. Bu kültür ve bu ortam, iktidarın bir yönetme biçimi olarak uygulanıyor” yorumunda bulundu.

Sancar’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle: