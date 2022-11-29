Mithat Sancar: Bu iktidar bir şiddet toplumu yarattı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sancar, “Engelliler için yeni bir yaşam mümkündür. HDP ilkesel olarak engellilere yönelik tüm hizmetlerin kamusal, parasız anadilinde ve erişilebilir olmasını savunuyor” dedi.
Sancar açıklamasının devamında, “Bir şiddet toplumu yarattı bu iktidar. Sokakta insanlara karşı şiddet, çocuğa şiddet, kadına şiddet emekçiye şiddet, ağaca, dereye, doğaya şiddet ve hayvanlara karşı acımasız bir şiddet.. Bu kültür ve bu ortam, iktidarın bir yönetme biçimi olarak uygulanıyor” yorumunda bulundu.
Sancar’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- Bu devlet erkek şiddetini besleyen, teşvik eden, meşrulaştıran bir zihniyet ile yönetiliyor. İktidar erkek şiddetini bir yönetim aracı olarak kullanıyor. O nedenle erkek şiddetine karşı çıkış, aynı zamanda bu iktidarın bütün politikalarına karşı çıkmak anlamına gelir.
- Kürtler nerede bir kazanım elde ederlerse bunu kendilerine karşı bir beka sorunu olarak görüp topluma yansıtmaya ve kabul ettirmeye çalışıyorlar. O nedenle bu operasyonların altında yatan anlayış Kürt karşıtlığı ve düşmanlığıdır.
- İktidar her seçim dönemi savaş politikalarını yükseltiyor. Halkı ayrıştıracaklar, yoksulluğu, talanı, baskıyı gündemden düşürecekler, muhalefeti de arkalarına sıralayacaklar... Bunun farkında olmazsak seçimlerde ne yaşayabileceğimizi mutlaka kendimize sormalıyız.