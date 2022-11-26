Mithat Sancar altılı masa adayına destek şartlarını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Altılı Masa'nın adayını ne şartlarda destekleyebileceklerini ve hangi durumda kendi adaylarını çıkarabileceklerini anlattı.

Diken'den Altan Sancar'a konuşan Sancar, muhalefetin birlikte hareket etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Sancar, İYİP ve HDP arasındaki tartışma için "Çekişme veya sürtüşme üzerine kurulu bir siyasi gerilimi tercih etmiyoruz" dedi.

Altılı Masa’nın adayını mı destekleyecekleri yoksa kendi adaylarını mı çıkaracaklarına dair sorusuna ise Sancar şöyle yanıtladı:

"Öncelikle adaylarını açıklasınlar. Varsayımlar üzerinden değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum. İkincisi, böyle bir adayı açıkladıktan sonra bizim doğrudan diyalog, açık müzakere ve mutabakat yöntemimize nasıl yaklaşacağını görelim. Sonrasında en geniş istişare, tartışmayla karar mekanizmalarımızı harekete geçirerek tutumumuzu belirleriz."