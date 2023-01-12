'MİT'e alacağız' bahanesiyle cinsel istismarda bir tutuklama daha

Konya'da bir lisenin müdürü Harun Avcu, Kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. adlı öğrenciye, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" demiş, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırmış, Mandal'ın G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürerken yeni deliller ortaya çıktı. Polis, Asuman Sahar Koleri'nin müdür olduğu okulda güvenlik kameralarını incelemek istedi. Ancak görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğu belirlendi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., Asuman Sahar Koleri ve eşi M.K.'nin okula giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Görüntülerle "dini nikahının" kıyıldığı gün G.A.'nın okula girdiği sırada başının açık, çıktığı sırada ise başörtülü olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında yine ifadesine başvurulan G.A., dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda iki gece cinsel istismara uğradığını anlattı. G.A., ifadesinde "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, 'Okulda kalmamız gerekiyor' diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. Asuman Sahar Koleri, akşam okuldan ayrılırken, 'Kapıyı içeriden kilitleyin. Ben gelene kadar çıkmayın' diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dedi.

Tutuklu sayısı 3'e yükseldi

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, ortaya çıkan yeni delillerin ardından daha önce 2 kez serbest bırakılan Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile A.A. hakkında tutuklama talebini yeniledi. Cumhuriyet Başsavcılığı da elde edilen yeni delil ve ifadeler ışığında Koleri'nin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi. Savcı, dün gözaltına alınan Koleri'yi ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Koleri, mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma sürüyor.