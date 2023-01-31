MİT TIR'ları davasında gerekçeli karar açıklandı

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 2014 yılında Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında Gülen Cemaati'nin "jandarma imamı" olduğu ileri sürülen Nurettin Oruç'un da bulunduğu 9 sanıktan 6'sına verilen hapis cezalarıyla ilgili gerekçeli karar yazıldı.

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının olağan bir adli soruşturma şeklinde değerlendirilemeyeceği belirtilerek, "MİT tırlarının durdurulmasının ve aranmasının FETÖ'nün planlı ve örgütsel bir organizasyonu olduğu anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

Gizli tanık "Bayrak" gerekçeli kararda yer alan beyanında, Oruç'un Fetullah Gülen'in talimatıyla hareket ettiğini ve tırların durdurulması kararlaştırılan Diyarbakır'daki toplantıda bulunduğunu anlatarak, "FETÖ tarafından Oruç'a MİT'in tüm hareketliliğinin takip edilmesi görevi verildi. Kendisi de bu göreve ilişkin örgütün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den sorumlu sözde Adana Bölge Müdürü Halil kod adlı Hamza Ali Ece'ye talimat verdi. Toplantılar ve hazırlıkların örgüt liderine bildirilmesi neticesinde, örgüt lideri 'Gelen kamyonlarla sınır dışına sevkiyat olursa bunların geçişine izin verilmemesi için her türlü çalışmanın yapılması ve kamyonlar durdurulduktan sonra yüklerinin boşalttırılarak görüntülerinin kaydettirilmesi, basının olay yerine çağrılarak görüntülerin çarşaf çarşaf yayınlanması' talimatını verdi" ifadesini kullandı.

Kararda, "Nurettin Oruç'un MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasını organize eden kişilerden olduğu, bu organizasyon neticesinde örgüt mensuplarına verilen roller neticesinde gerekli planlamaları yaparak tırlara müdahale ettikleri, dolayısıyla sanığın MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin birincil sorumlularından olduğu anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi. (AA)