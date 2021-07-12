MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı tutuklandı

MİT'in düzenlediği operasyonla Kırgızistan'dan 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen ve Fethullah Gülen Cemaati'nin Orta Asya sorumlusu olduğu belirtilen Orhan İnandı tutuklandı.
AA'nın aktardığına göre Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığına geçen İnandı, 2017 yılına kadar Cemaat'in Kırgızistan sorumlusu olarak biliniyordu.