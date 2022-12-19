MİT krizi savcısı: ‘Abi bizim de bir bildiğimiz şey var'

Ülke TV'de "Arka Plan" programında Mustafa Yıldız'ın sorularını cevaplayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir 7 Şubat MİT krizinde Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcıyla diyaloğunu anlattı.

7 Şubat 2012'deki MİT krizini hatırlatan Demir, “Bu malum FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz ve diğerleri, biz o zaman Çağlayan Adliyesi’nde beraber çalışıyorduk. İlk bizim bunların ne yapmak istediğini anladığımız an, o zamanki MİT Müsteşarı’nın ifadeye çağrılması zamanıdır. Çünkü biz tecrübeli hakimler savcılar olarak, MİT müsteşarının şu şekilde ve bu nedenle, ifadeye çağrılmasının gerekmediğini bilenlerdeniz. Çünkü o çağrı siyasi bir çağrıdır, asla hukuki olamaz" dedi

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Cemaatçi savcı Sadrettin Sarıkaya’ya tepki gösterdiğini söyleyen Savcı Demir, “Ben o zaman müsteşarı ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya’ya dedim ki; ‘Kardeşim, MİT müsteşarını nasıl çağırırsın, neye dayanarak çağırdın? Yani ben senin meslekte de abin sayılırım, kıdemli olarak. Ben bu tecrübe olarak, birikim içerisinde MİT müsteşarını çağıracak bir gerekçe bulamıyorum.’ (O da) ‘Abi bizim de bir bildiğimiz şey var' dedi. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Demek ki, örgütünden aldığı bir talimat; bildiği şey o. Biz tabi sonradan anladık ki, ‘biz’ derken örgütü kastediyor” ifadelerinde bulundu.