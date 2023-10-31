MİT Erdoğan'a 'yargı raporu' sundu: Çürümenin merkezleri Bakırköy ve Çağlayan adliyeleri

Milli İstihbarat Teşkilatı, yargı mensupları hakkındaki iddiaların sıklıkla gündeme gelmesi nedeniyle bir rapor hazırlayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanlığının isteği üzerine 6 hafta önce tamamlandığı belirtilen rapor Anadolu Başsavcısı Uçar'ın mektubundan kısa süre önce Erdoğan'a iletildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısında rapora ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Adliyelerde görevli hakim ve savcılar üzerine yoğunlaştırılan incelemelerde, özellikle İstanbul ve Ankara Adliyesi'nde yüzlerce emsal dosya mercek altına alındı.

Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi.

Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi.

Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor.

MİT Başkanlığı'nca hazırlanan raporun diğer bir bölümünde ise, adliyelerin fotoğrafları çekildi.

Görüştüğüm kaynaklar, yargıdaki çürüme iddialarının ilk merkezinde İstanbul Bakırköy Adliyesi'nin bulunduğuna dikkati çekti.

MİT'in Bakırköy Adliyesi merkezinde yaptığı incelemelerde; önemli ve ilginç bulgulara ulaşıldı.

Bu tespitlerden bazıları şöyle:

Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi'nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar. Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor.

Yine yürütülen adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi'nde 'adli kontrol şartı ile tahliye' kararların daha kolay alınıyor.

Yanı sıra Bakırköy Adliyesi'nde görevli kimi savcı ve hakimlerin parasal ilişkileri konusunda da MİT tarafından tespitler yapıldı.

Adliyelerde yaşanan sorunlarda ikinci sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi geliyor. Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılan pek çok sıkıntılı karar bulunduğu yine MİT'in raporunda yer buldu.

Erdoğan, MİT yöneticileriyle görüştü

Raporun verilmesinin ardından Erdoğan'ın bazı MİT üst düzey yöneticileriyle bire bir görüşerek kendilerinden daha detaylı bilgi aldığı ifade ediliyor.

Erdoğan'la görüşen MİT üst yöneticileri arasında Başkan İbrahim Kalın'ın dışında özellikle 'bölge başkanı' konumunda isimlerin bulunduğunu söyleyebilirim.''