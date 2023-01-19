AKP, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Teklife göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
Haber Merkezi
MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
Haber Merkezi
AKP, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
Teklife göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.