MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak

MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

Haber Merkezi

AKP, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

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