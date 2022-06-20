Mısra Öz: Ulaştırma Bakanlığı soruşturma izni vermedi, tren kazası dosyası düşürüldü

Çorlu tren katliamında oğlunu yitiren Mısra Öz, Ulaştırma Bakanlığı'nın Ankara'daki tren kazasına ilişkin soruşturma izni vermediğini ve bu nedenle davanın düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi

Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Ankara'da, 13 Aralık 2018'de meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının 10 sanıklı davasının düştüğünü açıkladı.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü, 107 kişinin de yaralandığı YHT kazasıyla ilgili yürütülen davanın Ulaştırma Bakanlığı'nın 'soruşturma izni vermediği' için düştüğünü duyuran Öz, "Sessiz sedasız kapatın üstünü.. Kapatamayacaksınız." dedi.

Mısra Öz, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ankara tren kazasının davasında, @UABakanligi‘nın şüpheliler hakkında soruşturma izni vermediği için dosyanın düşürüldüğünü bugün öğrendim. Soruşturmaya dahi izinleri yok. Sessiz sedasız kapatın üstünü.. Kapatamayacaksınız. #AnkaraTrenKatliamı"

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