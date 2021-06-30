Mısra Öz katliamın yıl dönümü yaklaşırken ifadeye çağrıldı: 'Evladım öldü benim be!'

Çorlu Tren Katliamı'nda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, bir yandan adalet talebiyle mücadelesini sürdürürken, bir yandan da hukuksuzluklara maruz kalmaya devam ediyor.

"Çorlu’nun 3. Yıl dönümüne 1 hafta kala, bugün karakoldan aranıp ifade vermeye çağırıldım" diyen Öz, "Mahkeme heyetine hakaretten. 3 yıldır bir kişiyi dahi tutuklayamayan, gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.