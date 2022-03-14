Mısırlı sporcu: Filistin bunu 74 yıldır yaşıyor

Mısır’ın squash sporcusu Ali Farag, Londra’daki Wimbledon Club’da Optasia Şampiyonası’nı zaferle tamamladıktan sonra Ukrayna-Rusya savaşına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Ukrayna’da olup bitenlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Farag, “Şu anda Ukrayna’da neler olduğunu hepimiz gördük ve kimse olanlardan mutlu değil” diyerek uzun yıllar boyunca sporda siyasetin konuşulmasına izin verilmediğini, ancak şimdi işlerin değiştiğine dikkat çekti.

Şampiyonluk konuşmasında İsrail’in Filistin ile yaşadığı sorunlara dikkat çeken Farag şu ifadeleri kullandı:

'Konuşmamıza izin verilmedi'

“Dünyada hiç kimse bir cinayeti veya zulmü asla kabul etmemelidir. Ama sporda siyaset hakkında konuşmamıza hiçbir zaman izin verilmedi. Şimdi birdenbire bu durum değişti. Bize izin verildiğine göre, umarım insanlar dünyanın her yerindeki zulümlerden bahseder.”

'Filistin bunu 74 yıldır yaşıyor'

“Yani, Filistinliler son 74 yıldır bunu yaşıyorlar ve sanırım Batı medyasının işine gelmediği için bunun hakkında konuşmadık. Ama şimdi Ukrayna için konuşuyorsak, Filistin hakkında da konuşabiliriz. Bu yüzden lütfen bu da aklınızda olsun.”

Squash sporunda dünyanın 2 numarası olan Farag, Optasia turnuvasında dünyanın 6 numarası Diego Elias’ı 4-11, 11-8, 11-8 ve 13-11 mağlup ederken, maç sonu yaptığı konuşma turnuva organizasyonunun Youtube kanalında yayınlanmadı.