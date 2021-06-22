Mısır'da 24 saatte iki tren kazası

Mısır'ın İskenderiye kentinde iki trenin yaptığı kazada 40 kişi yaralandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Mısır Demir Yolları İdaresinden yapılan açıklamada, İskenderiye'de hareket halindeki bir yolcu treni ile arkasından gelen bir başka tren lokomotifinin çarpıştığı belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, kazanın ardından olay yerine 27 ambulans sevk edildiğini açıkladı.

Kazada 40 kişinin yaralandığını bildiren Bakanlık, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini aktardı.

Dün akşam başkent Kahire'nin güneyindeki Hilvan kenti yakınlarında da hemzemin geçitte bir trenle otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.