Mısır tarlasına kenevir operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki mısır tarlasında uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından O.G.'nin (33) tarlasına baskın yapıldı. Tarlada yapılan aramada, mısırların arasına ekilmiş 477 kök Hint keneviri bulundu. Hint kenevirleri sökülürken, tarladaki O.G. ile S.D. de gözaltına alındı.

Emniyete götürülen O.G.'nin, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Tanımadığım bir kişiden aldığım tohumları ekip, Hint keneviri yetiştirdim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.