Mısır, Sputnik V tedariki için Rusya ile anlaştı

Mısır Tıbbi Cihaz ve Teknoloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kahire'nin Moskova ile Sputnik V aşısının temini konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Üretici firma ile Rus Sputnik V aşısının tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Teslimatlar yıl sonuna kadar düzenli olarak yapılacak. Ayrıca, Johnson & Johnson ile de aşı tedariki konusunda anlaşma yapıldı" denildi.

Nisan ayında, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), ilaç şirketi Minapharm ile Mısır’da yılda 40 milyon doz Sputnik V aşısının üretimi konusunda anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Tarafların teknoloji transferine yakın zamanda başlaması ve aşının ilk dozlarının yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunulması bekleniyor.