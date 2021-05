Mısır: The Ever Given'la ilgili uluslararası tahkime başvurmayacağız

Mısır'da Süveyş Kanalı İdaresi, 2 ay önce The Ever Given gemisinin yaptığı kaza sonucu kanalın tıkanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Basın açıklamasında bulunan kanal yönetimi, olayın gemi kaptanının hatası sonucu meydana geldiğini söyledi.

İdare Komitesi Başkanı El Seyit Şeyşa, geminin kanalı tıkamasına neden olayın gemi kaptanının aşırı hız yapması nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Egypt Today'de yer alan habere göre, her iki tarafın da uluslararası tahkime başvurup başvurmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Şeyşa, geminin idareye olan tazminat borcu nedeniyle böyle bir durumun söz konusu olmadığını, borcu olan her geminin tazminatı ödeyene kadar muhatabının o ülkenin yönetimi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan The Ever Given, 23 Mart'ta yüksek rüzgârda kanal boyunca sıkışmış ve altı gün karada kalarak kanalı her iki yönden de trafiğe kapatarak küresel ticarete bir darbe vurmuştu. Geminin kurtulmasının ardından Süveyş Kanalı Otoritesi Japon denizcilik firması Shoei Kisen'e karşı 916,5 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunurken, gemiyi alıkoymuştu.

Kisen, yaşananlar nedeniyle Süveyş Kanalı Otoritesi'ni suçlamış ve tazminat olarak ilk etapta Süveyş Kanalı Otoritesi'nden 100 bin dolar talep etmişti.