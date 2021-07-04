Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin Müslüman Kardeşler kararı olumlu adım

Egypt Today'in haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türkiye'nin Müslüman Kardeşler üyelerinin sosyal medya kullanımına yasak getirme kararının "olumlu bir adım" olduğunu söyledi.

Cumartesi günü Mısır'da bir televizyon programına telefonla bağlanan Şukri "Türkiye'nin Mısır'la ilgili uygulayacağı bu politikanın uluslararası hukukla tutarlı olduğunu ve bunların devamının iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına geldiğini" kaydetti.

Körfez medyası El Arabiya, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı'na vekaleten atanan İbrahim Münir'in örgütün Türkiye'deki yönetim ofisini ve "şura konseyi"ni dağıtma kararı aldığını, ayrıca örgütün Temmuz ayında planlanan seçimlerini 6 ay erteleme kararı aldığını duyurmuştu.