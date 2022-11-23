Misafirliğe gittiği evde öldürülmüştü: Cinayet şüphelisi yakalandı

21 Kasım'da Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak'ta meydana gelen olayda, kent merkezinde oturan Medeni Nazlı, Kozan ilçesindeki yeğeni Erol N.'nin evine gitti. Burada kalıp, uyuyan Nazlı, iddiaya göre, eve balkondan giren kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

DHA'nın haberine göre, ihbarla gelen sağlık ekipleri, Medeni Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin Osman C. olduğunu tespit etti. Osman C. ile ev sahibi Erol N.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Taciz iddiası

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bina önünde bekleyen Osman C.'nin ağabeyi Ufuk C.'nin, "Adam gibi adamsın. Sen gerçekten kralsın. Yapmasan zaten adam değildin. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana kardeşim" diyerek bağırdığı aktarıldı.

Şüphelilerin adliyede sorgusu sürerken, Ufuk C., "Kardeşim, kızı ile arkadaşı Erol N.'nin evinde misafir iken; ölen Medeni Nazlı da gelmiş. Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Kardeşim kızını da alıp evden ayrılmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor" dedi.