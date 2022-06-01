'Miras' operasyonunda 120 gözaltı

Konya merkezli 38 ilde gerçekleştirilen "Miras" operasyonuyla Anadolu'ya ait tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılması engellendi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 120 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan bir suç örgütü çökertildi.

Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı “Miras Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120’si yakalandı. Firari 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 dedektör (kaçak kazıda kullanılan), 178 bin Türk Lirası, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.



