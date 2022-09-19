Mir: Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı

İş Bankası'nın Rus turistler arasında popüler olan Mir ödeme sistemini askıya almasının ardından Mir'den "Kartlarımıza hizmet vermek veya vermemek Türk bankalarının kendi kararı" açıklaması yapıldı.

İş Bankası, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD Hazinesi’nin Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurduğu açıklamasını gördüklerini ve değerlendirdiklerini belirterek, sistemin kullanımını askıya aldıklarını bildirmişti.

Rus ödeme sistemi Mir, başta Türkiye’de olmak üzere yabancı bankalarda Mir kartlarına hizmet sağlamanın tamamen bu kuruluşlara bağlı olduğunu belirtti. Mir’den Sputnik’e yapılan açıklamada, “Yabancı partnerler, Mir kartlarının kabulü için gereken altyapıyı açma kararını kendileri veriyor. Her bir somut ülkede bu kartların kabulü ve bu kartlara yönelik hizmetin sağlanması kredi kuruluşlarının duruşlarına bağlı olacak” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye’deki bazı bankaların, yaptırım uygulanan Rus bankaları tarafından verilen kartlarla yapılan işlemleri reddedebileceği anımsatıldı.