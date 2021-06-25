Minsk'te yakalanan faşist Protaseviç ve kız arkadaşı Sapega'ya şartlı tahliye

Yasaklı bir muhalif Telegram kanalının eski genel yayın yönetmeni aşırı sağcı Roman Protaseviç ve Rus kız arkadaşı Sofya Sapega'nın Belarus'taki yetkililer tarafından serbest bırakıldığı ve "ev hapsine" alındığı bildirildi.

Belarus'un başkenti Minsk'te Ryanair uçağı indirildikten sonra gözaltına alınan çiftin akrabaları BBC'ye yaptıkları açıklamada ikilinin hapishaneden çıktığını söyledi.

Ailesine göre, Sapega iki veya üç gün önce şehirdeki kiralık bir daireye tek başına taşınmış. Üvey babası Sergey Dudiç, gelişme karşısında "şokta" olduğunu ve onunla bir restoranda buluşabildiğini söyledi.

Bir Rus vatandaşı olarak Sapega, Moskova'nın ülkedeki büyükelçiliğinden yasal ve konsolosluk desteği alıyor.

Protaseviç'in babası Dmitriy, gazetecilere oğlunun da ev hapsine alındığını doğruladı, "Yetkililerin eylemleri ve hedefleri hakkında yorum yapmak zor... belki de siyasi bir oyun yaşanıyor" dedi.

Bu ayın başlarında, Belarus muhalefet figürleri Protaseviç'in devlet televizyonunda yayınlanan bir söyleşisinin ardından öfkelerini dile getirdiler. Batı destekli muhalefet Protaseviç'in suçlarını itiraf ettiği söyleşinin işkence altında verildiğini iddia ederken Protaseviç'in avukatı müvekkilinin herhangi bir işkenceye maruz kalmadığını söylemişti.

Ne olmuştu?

Geçen ay, Atina ile Vilnius arasında uçan bir Ryanair uçağı Belarus'un başkenti Minsk'e bomba ihbarı üzerine inmiştti. Uçakta bomba bulunmazken yetkililer ülkede aranan bir neo-nazi çeteci Roman Protaseviç'i ve Rusya vatandaşı kız arkadaşı Sofya Sapega'yı gözaltına almıştı.

Batılı hükümetler bu hareketi “devlet destekli korsanlık” olarak kınarken, neo-nazi elemanın ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı propaganda platformu "Özgür Avrupa Radyosu"nda yaptığı memurluk görevinden dolayı Belarus'u gazeteci kaçırmakla da suçladı.

Protaseviç Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki azınlıklara karşı savaşında gönüllü olarak savaşmış ve buradaki sivilleri hedef alan nazi grup "Azov Taburu"na üye olmuştu.

AB Protaseviç'in yakalanmasından beri Belarus'un ulusal havayolu şirketi Belavia'yı hava sahasından engellemeye başladı. Bir dizi Batılı havayolu artık Belarus'un etrafından dolaşan rotaları kullanırken, Brüksel'in daha fazla yaptırımı düşündüğü bildiriliyor.