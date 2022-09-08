Minibüs köprü ayağına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Saat 13.30 sıralarında Muğla- Denizli kara yolu Yörükoğlu Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, Çetin Gökçe (53) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.

DHA'nın haberine göre, minibüsün ön tarafı parçalanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe'nin (15) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta sıkışan Mehmet Gökçe (48) ve Yusuf Gökçe (25) itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.