Minareden düşen işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Enbiya Demirci isimli işçi, tadilat için Kıran mevkiinde bulunan cami minaresine çıktı. Çalışma yaptığı esnada dengesini kaybeden Demirci, metrelerce yükseklikten yere düştü.

Durumun haber verilmesi sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)