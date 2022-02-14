Mimarlardan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Sinan Aygün’ün "kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütünün faaliyetini engellediği" ve Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında asılsız ithamlarda bulunduğu öne sürüldü.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, suç duyurusuna ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Aygün, Anayasa’nın 135. maddesiyle kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü ve kamu görevi yaptıkları kanun ve yasalarca belirlenmiş yöneticilerinin meslek kuruluşunda yaptıkları görevlerini engellemek için, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın oda faaliyetlerinden kaynaklı Çankaya Belediyesi’ndeki işlerini ihmal ettiği ve haksız kazanç sağladığı ithamları ile İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılması yoluyla Anayasa’nın 40. maddesi ile güvence altına alınmış anayasal hakkının kullanılmasını engellemek için üst üste dilekçeler vermişti.

Sinan Aygün, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi sürecinde yazarlarından olduğu Kaçak Saray kitabı ile ilgili Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında Çankaya Belediyesi’nde disiplin soruşturması başlatılması, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenmesi için dilekçe vererek hem Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hem de kamu görevi yapan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye çalışmıştı.

Bu gerekçeler ile Sinan Aygün hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesine göre, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellemesi nedeniyle sunulan belge ve tanıklarla birlikte kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunuldu.” (ANKA)