Mimarlar Odası: Biz sanık değil tanığız, mağdur değil muhatabız

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin bir gazeteciye “Emre Madran Basın Ödülü” verdikleri gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması, bugün Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme heyeti, Özgür Bayramoğlu ile Tuğba Arslan’ın beraatine; Tezcan Karakuş Candan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Ünal Kara ve Ece Yoltay’a 1 yıl 8’er ay hapis cezası ve kamu görevinden menedilmelerine karar verdi, hapis cezalarını erteledi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisiyle birlikte 5 şube yöneticisine verilen hapis ve kamu görevinden men cezasıyla ilgili “Bu kararın siyasi bir karar olduğu çok açık." dedi.

Karakuş Candan, "Bize verilen ceza aslında kendi suçluluklarının üstünü örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bu Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan kaçak sarayın acısının çıkartılmasıdır, hâlâ kaçak saray kaçaktır. TOGO İkiz Kuleleri’ndeki 100 bin metrekarelik rantı deşifre ettiğimizin acısıdır. Bugün halkını enkaz altından kurtaramayan bir iktidar, halkın enkaz altında kalmasın diye mücadele eden, yargıya taşıyan mimarlarından bir suç çıkarmaya çalıştı, mimarlarını cezalandırdı. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Biz sanık değil tanığız, mağdur değil muhatabız” şeklinde konuştu.

'TMMOB yöneticileri idamla yargılandı, 12 Eylül susturamadı'

TMMOB Başkanı Emin Koramaz da şunları söyledi:

“Bu cezalar aslında bizi kamçılıyor, kimse 18 ayla TMMOB yöneticileri susturamaz. TMMOB yöneticileri idamla yargılandı, 12 Eylül susturamadı. Baskıcı, faşist ortamlar yıldıramadı susturamadı. TMMOB halktan, emekten, bilimden, bağımsızlıktan yana bir örgüttü. TMMOB, antiemperyalisttir, dinciliğin, gericiliğin karşısındadır, çağdaşlığın, halkın yanındadır. Bu mesleğin gereklerini yapmaya devam edeceğiz.”

'Bu karanlığın ortasında bizlere aslında nişane takılmış oldu'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Evirgen de şunları ifade etti:

“Ülkemiz şu anda dev bir enkazın altında kaldı, 10 binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bugün bizim ödediğimiz bedel 10 binlerce canın yanında hiçbir şey. Biz doğruları söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün bu karanlığın ortasında bizlere aslında nişane takılmış oldu.” (ANKA)