Mimarlar hakkında açılan dava 13 Ocak'a ertelendi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’nun çevre haberi yapan gazeteciye “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü” verdiği için "terör örgütü propagandası" yapmaktan yargılandığı davanın üçüncü duruşması 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davayı CHP 26. Dönem Milletvekilleri İlhan Cihaner, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İspanya Büyükelçiliği, Mimarlar Odası 22, 23, 24, 25, 32. Dönem Başkanı ve İnsan Hakları Savunucusu Yavuz Önen, Mimar Rezzan Önen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, Mimarlar Odası Genel Merkez Sekreteri Tores Dinçöz, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Songül Üzgün, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski ZMO Başkanı Özden Güngör, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkan Can Güleryüz, 29 Ekim Kadınları Derneği DKÖ Sorumlusu Aynur Yılmaz, 2021 Tüm Emekliler Sendikası Kadın Sekretaryası Özcan Karakuş ve Mali Sekreter Melek Güreş, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Sultan Özer, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Murtaza Demir, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, mimarlar, çok sayıda gazeteci ve vatandaş davayı takip etti.

Mahkeme başkanı Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerine bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarını sordu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri Tezcan Karakuş Candan, Nihal Evirgen, Muteber Osmanpaşaoğlu, Ünal Kara, Özgür Bayramoğlu, Tuğba Arslan ve Ece Yoltay savunmalarına ekleyecekleri bir husus olmadığını belirterek beraatlarını talep etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube avukatı Turgut Kazan mahkemede yaptığı savunmada, “Usul ilkeleri adil yargılanma hakkı için yüzyıldır mücadele sonucu verilmiş değerlerdir ve çok önemlidir. Sağlıklı sonuca götürecek tek şeydir, usul ceza yargılaması masum insanları korumak içindir Usule uymak temel kuraldır” dedi.

Kazan, ceza mahkemeleri 3. maddesi gereğince hâkimlik mesleğinin bilgisiyle çözülmesi gereken durumlarda bilirkişiye başvurulmasının usule aykırı olduğunu belirtti.

Daha sonra savcı mütalaası okundu. Savcı, mütalaasında çevre haberine verilen ödülü "terör örgütü propagandası" yapmakla ilişkilendirerek, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerinin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı esas hakkında mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için davayı 13 Ocak saat 10.00’a erteledi.