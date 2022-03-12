Milyonluk emlak vurgunu: 39 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Mamak ve Altındağ ilçelerinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüphelilerin ev satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

İHA'nın haberine göre, şüphelilerin vatandaşlarla birlikte satış işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde, memurlar aracılığıyla vatandaşları oyalayarak satış işlemlerini gerçekleştirmedikleri ve paralarını geri isteyen kişileri emlak ofisinde alıkoyup darp ve tehdit ettikleri iddia edildi.

Aralarında memurların da bulunduğu 39 şüphelinin 29 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları, paralarla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.