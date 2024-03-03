Milyonlarca dolarını kaptırmıştı: Turan'dan 'Seçil Erzan' tezahüratı yapan taraftarlara küfür

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan'a 7,5 milyon dolar kaptıran Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Seçil Erzan" tezahüratına sinirlenerek tribünlere küfür etti.

Trendyol 1. Lig’in 25. Haftasında Eyüpspor deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Bodrum Şehir Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmayı Eyüpspor 1-0 kazanırken, karşılaşma sırasında çıkan olaylar maça damga vurdu.

Maçın oynandığı sırada Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaşanan bir pozisyonun ardından hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Taşdemir'in kırmızı kartı görmesi nedeniyle ortam gerilirken Bodrumlu taraftarlar da Seçil Erzan'a dair tezahürat yaptı.

Tezahüratın ardından Erzan'a milyonlarca dolarını kaptıran Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, rakip takımın taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek küfür etti. Turan, “Ne Seçil Erzan'mış, anasını ..., utanmıyorlar ya” diyerek tribündeki taraftarların üzerine yürüdü.

Batan imparatorluk: Fatih Terim fonu bilmecesi

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin ‘Fatih Terim fonu’ adıyla Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılması soL TV tarafından işlenmişti.

soL TV'nin "Batan İmparatorluk: Fatih Terim Fonu Bilmecesi" başlıklı video haberini aşağıdan izleyebilirsiniz.