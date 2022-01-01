Milyonerler servetlerini katladı!

Türkiye'de bir yandan emekçiler giderek daha fazla yoksullaşırken, zenginler ise servetlerini katlamaya devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kılıç'ın haberine göre, hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan mudi sayısı son bir yılda 202 bin kişilik artışla 511 bin 685’e yükseldi.

Zenginler bu dönemde servetlerine servet kattı. 2020 Kasım döneminde hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olanların serveti 1 trilyon 985 milyar 987 milyon TL’den, bu yıl kasım döneminde 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liraya yükseldi.