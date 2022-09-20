Milyon dolarlık proje çöktü, köylüler eşeklerle su taşıyor

Urfa’nın Siverek ilçesinde uzun yıllardır yaşanan su sorunun çözümü için başlanan Gedik İçme Suyu Projesi işe yaramadı.

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, susuzlukla mücadele eden köylüler, yaklaşık 3 kilometre öteden eşeklerle su taşıyor. Taşınan suyun kirli olması nedeniyle köylerde hastalıklar da arttı. Yetkililerin su sorununa kayıtsız kaldığını belirten köylüler, acil çözüm bekliyor.

Kuveyt Emiri 5 milyon dolar hibe etti

İlçede merkez dahil olmak üzere pek çok köyde uzun zamandır yaz aylarında susuzluk yaşanıyordu. Köylerde bulunan su kuyuları ise yetersiz kalıyordu. Yaşanan sorunun çözümü için Urfa Büyükşehir Belediyesi, beş yıl önce Gedik İçme Suyu Projesi’ni hayata geçirdi.

2017 yılında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı jestine karşılık Urfa’nın altyapısı için 5 milyon dolar hibe etti. Bu hibeyle Siverek’in 14 kırsal mahallesinin içme suyu sorununa yönelik 2018’de Gedik İçme Suyu Projesi başlatıldı.

Proje ilk başta, Gökçetaş, Çerkez, Çağdaş, Çukurca, İnançlı, Sapan, Kartal, Göğercin, Karahisar, Defere, Garoz, Küptepe, Çelebi, Küfrü olmak üzere 14 kırsal mahalleyi kapsıyordu. Fakat iki yıl sonra projeye Taşhan, Gedik, Kayalar, Böğürtlen, Güllice, Karacadağ, Yumurtepe olmak üzere dokuz mahalle daha eklendi.

Köylülere göre, projede olmayan köylerin eklenmesi, su sorununu daha da artırdı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki CHP heyeti, Çukurca ve Gökçetaş köylerini ziyaret etti. Köylülerle görüşen heyet ayrıca içme suyu olarak kullanılan kuyudan örnek aldı. Tanal, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, projenin işlevsiz kalmasının nedeni olarak sonradan eklenen köyleri işaret etti ve planın dışına çıkıldığı için projenin çöktüğünü dile getirdi.

‘Susuzluktan kimse köyde duramıyor'

Projenin başladığı ilk iki yılda kendilerine su verilmediğini belirten Gökçetaş köyünden Olkan Kırtay, “İlk başta Siverek'te çok problem olduğu için Siverek'e verelim denildi. Siverek'teki su problemi hafifleyince köylere su vermeye başladılar. Projeye sonradan bazı köyleri dahil ettiler. Bize su gelmedi” dedi.

Karahisar köyü muhtarı Mahmut İksamuķ, köye su gelmesi için 30 yıldır mücadele ettiklerini anlattı. İksamuk şöyle konuştu:

“Sonradan eklenen köylerle birlikte sulama alanı çoğaldı, su yetmemeye başladı. Susuzluktan kimse köyde duramıyor, ya Siverek'e gidiyor ya Urfa'ya ya da başka şehirlere kaçıyorlar. Suyun olmadığı yerde hayat yok. Köyde bir dikili ağaç bile yok. Bu devirde hala eşeğin sırtından su taşınıyor. Yüzlerce defa şikayetlerde bulunduk ama cevap alamadık.”

‘Pis sulardan içtiğim için hastalandım'

Proje kapsamındaki Güvercin köyünde yaşayan Celal Çelik de tankerlerle gelen sudan içtikten sonra hastalandığını söyledi. Çelik, enfeksiyon kaptığına dair elinde hastane raporu olduğunu belirterek Dicle Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi’nde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Çelik “Doktorlar enfeksiyon tanısı koydular. Kirli ve pis sulardan içtiğim için böyle bir hastalığa yakalandım” dedi.

‘Mazot taşınan tankerle su taşınıyor'

Zincirliçay Köyü muhtarı Fethi Kırtay da benzer bir durumdan şikayetçi. Hem kuyudan taşıdıkları hem de tankerle gelen sudan içtiklerini anlatan Kırtay, “Birçok çocuk hasta oldu bu yüzden. İshal, kusma gibi hastalıklar meydana geliyor. Geçtiğimiz gün tankerle su geldi. Daha önce tankerle mazot taşımışlar, o tankerle su getirdiler, bize o suyu verdiler. Çok kişi bu sudan hastalandı. Yaklaşık 14 köy bu sorunları yaşıyor, pis sulardan hastalanıyorlar” diye konuştu.

Güvercin Köyü muhtarı Abdulgafur Çelik ise yaşanan durumu ilişkin “Kuyulara gelin bakın, kaplumbağa var, ölü yılan var. Biz köyde abdest bile alamıyoruz, o derece su yok. Çocuklar hastalanıyor” dedi.

‘Sorun kaçak ve aşırı kullanımdan kaynaklanıyor'

Konuyla ilgili ŞUSKİ (Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Uslu şu açıklamada bulundu:

“Yaz aylarında kaçak ve aşırı kullanımlardan dolayı su yetersizliği bazı yerlerde olmuştur. O bölgeye takviye su ile verilecek kuyu kazıldı, üst yapısı yapılıyor. Kışın hiçbir sıkıntımız olmuyor yaz aylarında dediğim gibi aşırı kullanımdan dolayı yetersizlik oluyor. Takviye koyu ile destek vereceğiz.”