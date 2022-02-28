'Milyarder Abramoviç Ukrayna'nın talebi üzerine müzakereler için Belarus'ta'

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Ukrayna'nın talebi üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımcı olmak için Belarus'a gittiği belirtildi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, Ukrayna tarafının müzakerelerin gerçekleşmesinde yardım istediği Abramoviç Belarus'taki görüşmelere katılmak için bölgeye gitti.

Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniçuk özel olarak Abramoviç'in müzakerelere katılımına dair bir açıklama yapmadı ancak "Eğer yeterince nüfuzu varsa yardım edebilecek herkese müteşekkiriz" dedi.

Chelsea futbol kulübünün sahibi olan Abramoviç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçmişteki ilişkileri yüzünden Londra tarafından hedef alınıyordu. Abramoviç Pazar günü bir açıklama yaparak kulübün yönetimini vakfa bıraktığını duyurmuştu.