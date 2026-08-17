'Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım' diyen Abdulkadir Özcan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 26 kişi hakkında dün gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan isimlerden arasında eski Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan da yer aldı. Özcan’ın evinde 175 gram esrar ele geçirildi.

Abdulkadir Özcan ismi, iki yıl önce yaşanan bir tartışmayla kamuoyunun gündemine girmişti.

'Milyar dolarlık adam' kelepçeyle zaptedilmişti

Özcan, 13 Aralık 2024'te Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde Business Class'ta seyahat ederken, kabin ekibinin kendisine içki servisini durdurmasının ardından yolcular ve görevlilerle tartışmıştı.

THY tarafından yapılan açıklamada, yolcunun "alkolün etkisiyle" taşkınlık çıkardığı, kabin ekibine ve diğer yolculara sözlü saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Cep telefonu görüntülerine de yansıyan olay sırasında Özcan'ın, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye’yi satın alırım" diye bağırdığı görülmüştü.

Kabin ekibi tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Özcan, uçağın İstanbul'a inmesinin ardından kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, THY tarafından da kara listeye alınmıştı.

Özelleştirilen Petlas'ı Kombassan'dan almıştı

Olayın ardından Abdulkadir Özcan Petlas yönetiminden ayrılmış ancak koltuğunu babası Mustafa Özcan'a bırakmıştı. Petlas'ın mevcut yönetim kurulunun tamamı Özcan ailesi üyelerinden oluşuyor.

Petlas, 1976 yılında Petrokimya Holding bünyesinde motorlu taşıt lastikleri üretmek üzere kurulmuştu. Faaliyetlerini Kırşehir'de bulunan fabrikasında yürüten Petlas, 1997 yılında özelleştirme idaresi tarafından Kombassan Holding'e satılmıştı. 2005 yılında ise Abdulkadir Özcan A.Ş tarafından 70 milyon dolara satın alınmıştı.

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