Milliyet yazarından Film Box'a 'buzlama' tepkisi: 'Uma Thurman görse ne derdi?'

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Film Box'ta yayınlanan ve başrolünde Uma Thurman'ın yer aldığı Kazara Koca (Accidental Husband) filmindeki 'buzlama'ya tepki gösterdi.

Uma Thurman görse ne derdi?

Koloğlu sansür olayına ilişkin "Film Box’u çok hoş filmler oynatıyor diye arada yazıyorum. Fakat ‘Kazara Koca’ (Accidental Husband) romantik komedi izleyelim dedik bittiğinde yukarıdaki soruyu sormadan edemedik. Başrolde kendisi oynuyordu. Filmin bar ve sofra sahneleri, poşetleri, öpüşmeler, sokaktaki bazı levhaların buzlandığı bir yapım hayal edin. Buzlu ile buzsuz bölümlerin nedeyse eşit olduğu bir film izledik! Durum ortada ve her şeyi çok güzel anlatıyor!" dedi.