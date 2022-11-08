Milliyet yazarı: Masa, Akşener'in kararını bekliyor

Milliyet yazarı Zafer Şahin, kulis bilgilerini paylaştığı yazısında, "Ankara’da herkes masanın kaderini belirleyecek aktör olarak İYİP lideri Akşener’i gösteriyor" dedi.

Şahin, "Masa, Akşener'in kararını bekliyor" başlıklı yazısında şu iddialarda bulundu:

"İyi Parti’deki hâkim görüş 'Şartlar ne olursa olsun Kılıçdaroğlu masanın adayı olmasın' şeklinde. Bir iddiaya göre İyi Parti’nin adayı Mansur Yavaş. İyi Parti’nin Yavaş’a 'Sakın bu süreçte adaylık konusunda kendini bağlayacak bir açıklama yapma. Biz senin için şartları olgunlaştırmaya çalışıyoruz' mesajı yolladığı konuşuluyor kulislerde.

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Bir diğer iddia, İmamoğlu’nun Akşener ile anlaştığı yönünde. Ama kulislerde çok üzerinde durulmayan bir formül bu. İmamoğlu’nun sonuna kadar adaylığı zorlayacağı, Kılıçdaroğlu’nu aşamazsa CHP Genel Başkanlığına yürümeyi planladığı artık bir sır değil. Belediye bünyesinde atamalarını yaptığı koordinatörler, iller bazında yaptığı çalışmalar hep buna yönelik hamleler.

Merkezinde İyi Parti’nin olduğu bir başka iddia daha var. İyi Parti’nin sürpriz Cumhurbaşkanı adayının Mehmet Haberal olduğu konuşuluyor kulislerde. Bu ihtimale de çok şans tanınmıyor Ankara’da."