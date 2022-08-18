Milliyet yazarı Davutoğlu’nun partisine katıldı

DSP’den milletvekili seçilen, bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan ve 2009-2014 yılları arasında CHP’den Konak Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hakan Tartan, Gelecek Partisi’ne katıldı.

Davutoğlu, rozet takdimi sırasında "Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Bu geniş Gelecek ailesine hoş geldiniz. Türkiye'nin geleceğini hep beraber inşa etmek üzere bu aileyi her geçen gün daha da genişletecek ve bütün Türkiye'yi kuşatacağız" dedi.

Milliyet Gazetesi yazarı Hakan Tartan ise "Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreçte hepimizin yapacağı şeyler var. Geleceğimiz, çocuklarımız, Türkiye’nin aydınlık geleceği adına yapacağımız çok şey var. Başbakanımız devlet adamı kimliğiyle, mütevazı ve donanımlı kimliğiyle Türkiye’nin geleceğinde çok önemli görevleri olacağına inanıyorum. Hepimiz bir şekilde destek vermeliyiz. Ben bu inançla buradayım. Koltuk, makam gibi şeyleri bir kenara bırakarak Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele içinde olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.