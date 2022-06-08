Milli Takım'dan yarım düzine gol

Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye deplasmanda Litvanya'yı 6-0 yendi.Türkiye'nin gollerini 2 ve 14'te Doğukan Sinik, 56 (penaltı) ve 81'de Serdar Dursun, 89'da Yunus Akgün ve 90'da Halil Dervişoğlu kaydetti.

