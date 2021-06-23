Milli Takım'a verilen primin ne kadar olduğu belli oldu

Avrupa Şampiyonası'nda en kötü performansı gösteren Milli Takım'a verilen primin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, EURO 2020’ye katılım hakkı kazanıldığı için A Milli Takım'a dağıtılan primin 75 milyon lira olduğunu açıkladı.

Arslan, Şenol Güneş’in Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı maaşı da açıkladı.

“54 ülke arasında ilk 24’e kaldık diye 75 milyon TL prim dağıtmak gerçekten anlamsız. Bu rakamlar Türk halkı ile milli takım arasındaki bağları zayıflatıyor” diyen Arslan, “Sevgili Şenol Güneş hocam, EURO 2020'ye gitmek bir başarıydı (bana göre değil ama) ve bunun için prim aldınız. Ama başarısızlığın da bir bedeli olmalı. Eğer 75 milyon lira prim alıyorsanız, 75 kuruşluk bedel ödemeye de razı olacaksınız. Biz milli takımı seviyoruz ve bu sevgimizin arasına para girmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

1 Haziran itibariyle ayda 2,3 milyon TL

Arslan "Güneş, Türk Milli Takımı ile aylık 1,5 milyon TL’den 4 yıllık sözleşme yaptı. Geçen yıl 350 bin TL artan maaş, bu yıl 1 Haziran’da 2,3 milyon TL’yi buldu. Şenol hocam, bir jest yapın ve başarısızlığın faturası olarak bu artışı istemeyin" dedi.