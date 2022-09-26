A Milli Takım, 125. sıradaki Faroe Adaları'na mağlup oldu

Faroe Adaları ile A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı maçında Torsvollur Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ay-Yıldızlı ekip, son olarak Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olmasına rağmen grubunu 13 puanla lider tamamladı ve B Ligi'ne yükseldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım” dedi.

Faroe Adaları FIFA sıralamasında 125. sırada bulunuyor.