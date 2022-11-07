Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD heyetiyle toplantı sonrası açıklama

Milli Savunma Bakanlığı bugün Ankara'da ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla yapılan toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır" denildi.

Bakanlık, "Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.