Milli Savunma Bakanlığı: Bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 3 askerin yaralandığını, yaralılardan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.