Milli Savunma Bakanlığı 3 askerin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde, üç askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin ise yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Doğukan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."