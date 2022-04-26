Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde, üç askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin ise yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ise şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı 3 askerin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu
Pençe-Kilit operasyonunda Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı, Sözleşmeli Uzman Er Doğukan Korkmaz ve Piyade Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde, üç askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin ise yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ise şöyle: