Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Sedef Tersanesi’nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

AA'da yer alan habere göre, burada açıklamalarda bulunan Akar, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Yunanistan'la yaşanan gerginliğe ilişkin konuştu.

Akar, "Biz bu sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde, Yunan komşularımızla beraber konuşarak, görüşerek barış içinde çözülmesinden yanayız" dedi.

Yunanistan'ın "eylem ve söylemleriyle gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti" gösterdiğini söyleyen Akar, "Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmalarının imkanı yok. Bizim istediğimiz uluslararası hukuk" diye konuştu.

"Yunanistan’ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-ABD, Türkiye-NATO, Türkiye-AB sorunuymuş gibi göstermeye çalışmaması gerektiğini" savunan Akar, "Bunun kimseye faydası yok. En büyük zararı da Yunanistan’a, Yunan halkına olacaktır. Bunun tarihte çok örnekleri var" dedi.

Yunan Savunma Bakanı, 'Türkiye uluslararası hukuku ihlal ediyor' demişti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, 3 gün önce düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Yunanistan'ın kara sularını ihlal ettiğini öne sürerek bu durumu kınadığını açıklamıştı.

Panagiotopoulos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu söylemişti.