Milli Piyango’da basılan biletlerle ilgili çarpıcı detay: ‘Ticari sırmış…’

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşesinden “Milli Piyango kademeli fiyatlarda sattığı biletlerden (tam, yarım, çeyrek) kaçar adet bastığını neden açıklamaz?” diye bir soru sordu.

Ataklı konuya ilişkin CİMER’e yapılan bir başvuruya dikkati çekti, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtı şöyle aktardı:

“Gerekli inceleme sonrasında talep edilen bilginin ticari sır niteliğinde bilgi olduğu anlaşılmış olup, kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi ve belgeler ile kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek ve tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, Bilgi Edinme Kanunu’nun kapsamı dışındadır. Bu sebeple ilgili bilginin açıklanması tarafımızca uygun bulunmamıştır.”

“Yani neymiş? Milli Piyango’nun bastığı bilet sayıları ve satılmayan biletlere çıkan ikramiye konusu ‘ticari sır’ kapsamındaymış” ifadelerini kullanan Ataklı, “İyi de ya Milli Piyango bir kısım bileti elinde tutuyor ve ikramiyeleri de bu biletlere çıkarıyorsa ne olacak?” diye sordu.