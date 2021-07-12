Milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay Dünya Şampiyonu oldu

Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

U23 Kürek Dünya Şampiyonası’nda yarışan Fenerbahçe sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu’dan oluşan Türkiye ekibi, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu 7-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çekya'nın Racice şehrinde yapılan U23 Dünya Şampiyonası'nda BLW 2x (Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte) kategorisinde Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ın Dünya Şampiyonu olarak ülkemize Altın Madalya kazandırdığı yarış ve ödülün görüntülerini YouTube hesabından yayınladı: