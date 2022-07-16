A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı final maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya, ilk seti 18-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 26-28, üçüncü seti ise 25-22 kazanan İtalya, maçı 3-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Bugün oynanan bir diğer yarı final maçında Brezilya, Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Milletler Ligi'nde Brezilya ve İtalya arasındaki final karşılaşması yarın Ankara'da oynanacak.

Filenin Sultanları yarın 15.00'te Sırbistan'a karşı üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

Haber

Türkiye Kadın Voleybol Takımı Akdeniz Oyunları'nda 2. oldu