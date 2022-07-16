A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya'ya mağlup oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya, ilk seti 18-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 26-28, üçüncü seti ise 25-22 kazanan İtalya, maçı 3-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Bugün oynanan bir diğer yarı final maçında Brezilya, Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Milletler Ligi'nde Brezilya ve İtalya arasındaki final karşılaşması yarın Ankara'da oynanacak.

Filenin Sultanları yarın 15.00'te Sırbistan'a karşı üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.