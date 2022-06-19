A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasında zafer kazanmaya devam ediyor. Almanya’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, ilk seti 25-22 ikinci seti 25-21, üçüncü setiyse 25-22 önde sonlandırdı.
Karşılaşma sırasında 9 blok yapan Zehra Güneş 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Hande Baladın 11, Ebrar Karakurt 9 sayı aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde oynadıkları 7. maçlarında 4. galibiyeti elde etmiş oldu. Türkiye böylelikle 13 puanla ligde 7. konumda.
Türkiye bugün saat 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.